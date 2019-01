“La prima notte d’inverno”, il musical al Gran teatro Geox

Mouge, una delle compagnie di musical più longeve in Italia, debutta il 23 febbraio, ore 21, al Gran Teatro Geox di Padova con il nuovo musical “La prima notte d’inverno”.

Dettagli

Un’antica leggenda narra che durante il solstizio d’inverno, in tutti i cimiteri le anime si ritrovino per una grande festa. Questa è la storia di quella notte.

È ambientata in un cimitero, ma non è dark. Parla di anime e spiriti, ma non è horror. Si svolge tutta nella notte più lunga dell’anno, ma non è cupa. Parla di amore, mistero, intrighi, gioia e, sostanzialmente… vita. Durante la prima notte d’inverno s’intrecciano le storie di tutte le anime che popolano un cimitero: anime provenienti da epoche storiche diverse, con abitudini, costumi e modi di fare differenti.

Tra loro c’è Allison, una nobildonna degli anni ‘30, sepolta assieme a suo marito. Ma qui, come direbbe il bardo, c’è l’intoppo: in seguito a un brutto litigio, lui ha varcato i cancelli del cimitero, trasformandosi in un fantasma e non potendo più tornare, per via di un’antica legge che regola le anime. I due si possono incontrare solamente per pochi istanti ogni notte a mezzanotte, lei al di qua, lui al di là del cancello.

Un unico, grande, emozionante spettacolo, dove si è catapultati dentro un cimitero, un cast di 30 attori, cantanti e ballerini tutto suonato dal vivo da un orchestra di sette elementi.

Mouge, una delle compagne di musical più longeve in italia, dopo i successi ottenuti con Moulin Rouge!, Mamma mia e Sister Act, debutta al Gran Teatro Geox di Padova con questo nuovissimo Musical.

Biglietti

Biglietti da 18,38 a 30.45 euro

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-la-prima-notte-d-inverno-padova/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/309594659627434/