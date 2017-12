Seminario "Diventare SEO Specialist" a Padova

Seminario gratuito per freelancer appassionati di digital marketing e neo laureati in marketing e comunicazione. Impara da un vero esperto come fanno la SEO i professionisti per posizionare un sito in prima pagina su Google e porta le tue competenze al prossimo livello con questo seminario in aula.

Appuntamento giovedì 11 gennaio alle ore 9.30 al Palazzo Giovanni, Viale dell'Industria, 60 - scala B - 35129 – PADOVA

Per iscriverti chiama allo 0497380052, manda un email a corsi@prima-posizione.it o vai direttamente nel sito http://corsi.prima-posizione.it/pp/seminario-seo-specialist-padova-pr/

Cosa imparerai in questo nuovo seminario dal vivo: