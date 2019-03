Incontri tra cultura ed enogastronomia: “La Primavera degli asparagi” al “N’altraroba”

Primavera all’insegna degli asparagi, quest’anno già presenti in abbondanza nella nostra provincia, abbinati alle uova a “km zero” dell’Alta Padovana, per il nuovo incontro cultural gastronomico “Senza nulla di troppo - Campagna Amica in Tavola” promosso da Coldiretti Padova in collaborazione con il ristorante “N’altraroba” di Rubano.

Giovedì 21 marzo, alle 19.30 i produttori padovani di asparagi confermeranno che la raccolta nella nostra provincia è già entrata nel vivo grazie all’anticipo di primavera e alle temperature al di sopra della media. Il clima dunque ha favorito la produzione dei celebri asparagi bianchi e verdi, presenti in diverse zone della nostra provincia e pronti per accompagnare gustose e fresche ricette primaverili. Alessandro Marazzato della società agricola Caofratta di Trebaseleghe e il giovane Matteo Rango dell’azienda Rocca di Pernumia spiegheranno come vengono coltivati gli asparagi e quali sono i segreti per ottenere un prodotto di qualità. Con l’occasione saranno abbinati alle uova dell’Alta Padovana dell’azienda agricola Lago di Cittadella, un accostamento che troveremo nel menù della serata firmato dallo chef Angelo Pisano.

“Campagna Amica in tavola” è un viaggio tra le tipicità padovane in compagnia degli agricoltori, pronti a raccontare nel dettaglio come nascono i prodotti che arrivano sulle nostre tavole, come scegliere il meglio e come riconoscerne l’origine e la qualità. Ciascuno di loro presenta i propri prodotti poco prima dell’ora di cena, soffermandosi sulle caratteristiche e le qualità, ma anche sulla storia dell’azienda, che spesso coincide con quella di una o più famiglie che hanno scelto di dedicarsi all’agricoltura.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 049 631466 o scrivere a info@naltraroba.com. Sulle pagine Facebook di Campagna Amica Padova e del ristorante è pubblicato anche il calendario dei prossimi appuntamenti.