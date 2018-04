Primavera al parco di Frassanelle di Villa Papafava a Rovolon: l'evento del 1 maggio

Anche martedì 1 maggio va in scena la Primavera al parco di Frassanelle: dalle 10 alle 19 una grande festa per tutta la famiglia, con il meglio dei prodotti tipici e artigianali locali, attività per i più piccoli e la possibilità di fare un pic nic nel grande parco.

Cosa troverete

Birdò Brewery diversi tipi di birra artigianale fatta con tanta passione;

Az. Agr. Valle Madonnina: salumi e formaggi col latte delle mucche allevate col fieno di Frassanelle;

Mami Gelato Al Volo deliziosi gelati artigianali con gusti di stagione;

Almaterra Trust con i suoi asinelli da accarezzare e accompagnare in passeggiata nei sentieri del parco;

Fata Verdiana: truccabimbi e attività per bambini (tutte le info sul post precedente).

Ingresso

Il biglietto d'ingresso vi consentirà di accedere ai sentieri che si snodano all'interno dei 30 ettari di parco e potrete sedervi in uno dei tanti prati per fare un pic nic in totale relax.

adulti: 5 euro

bambini da 6 a 13 anni: 2 euro

bambini fino a 5 anni: gratis

ingresso con visita alle grotte: 10 euro adulti e 7 eurp bambini fino a 13 anni (gratis per bambini fino a 5 anni).

Ammessi i cani al guInzaglio sia nell'area fattoria che nel parco.

Non ammesso l'ingresso dei cani nelle grotte.