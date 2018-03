Primavera a teatro con “Uomini con la valigia” a Noventa Padovana

Va in scena l’ultimo appuntamento della rassegna teatrale Primavera a teatro 2018 organizzata da Comune di Noventa Padovana e Associazione Culturale Teatro dei curiosi di Vigonza.

Si chiude con il sorprendente e pluripremiato “Uomini con la valigia” di Andrea Masiero, portato in scena da Teatro dei Curiosi. Interpretazione e regia Andrea Masiero e Gianni Mazzucato.

"Uomini con la valigia" è uno spettacolo di storie. Esilaranti, malinconiche, surreali o poetiche. Sei vicende apparentemente unite tra loro solo per il solo fatto che ciascun protagonista ha con sé una valigia. In realtà si tratta di sei tessere di un unico mosaico, sei fili di un’unica matassa che alla fine si sbroglierà in maniera inaspettata e suggestiva. Un inaspettato spettacolo teatrale, capace di far ridere fino alle lacrime, ma anche di emozionare fino brividi.

Riconoscimenti

1° premio come miglior spettacolo alla rassegna concorso Grotta Azzurra 2014 di Orgiano (VI)

1° premio come miglior corto teatrale dialettale 2012 (Accademia del Teatro in Lingua Veneta, facoltà di lettere delle Università di Padova e Venezia) al pezzo “El toco che manca” contenuto all’interno dello spettacolo e sul quale lo spettacolo si basa.

1° premio, nella versione racconto in lingua italiana, al concorso “Racconti di viaggio 2012” indetto da Associazione Testi & Testi di Lecce e Facoltà di scienze della Comunicazione Università del Salento, per ‘Uomini con la valigia

1° premio per il testo, al concorso nazionale di drammaturgia “Folle d’autore 2017 - Aldo Nicolaj” di Fossano (CN).

Per ulteriori informazioni: info@teatrodeicuriosi.it, cell. 347/8736793

Primavera a teatro a Noventa Padovana

Via Valmarana, 33

Inizio ore 21, ingresso libero.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/133625283997943/

Info web https://www.facebook.com/teatrodeicuriosi/