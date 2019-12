Primo dell’anno al Caffè Pedrocchi

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2561689360719898/

Gran Capodanno al Caffè Pedrocchi alla Sala Rossini del Piano Nobile

01.01.2020

Ore 11.30 presso la Sala Rossini del Piano Nobile.

Vogliamo ricreare come appuntamento fisso la grande classica, nella tradizione del Valzer e del famoso concerto del primo giorno dell'anno.

Quest'anno il grande Soprano Stefania Miotto accompagnata da "Padova Opera Ensemble" eseguiranno dalle celeberrime ouverture Rossiniane tra cui il Barbiere di Siviglia, passando per i classici valzer viennesi ai grandi maestri contemporanei come Puccini e Morricone. Il tutto legato da un filo di originalità e luce studiato appositamente per il tradizionale evento che si concluderà con famose colonne sonore.

A seguire, un pranzo servito dedicato ed ispirato alle dolci e magiche feste natalizie.

Info e prenotazioni

tel. 0498781231

email prenotazioni@caffepedrocchi.it

Prezzo euro 50