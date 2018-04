"Primo collage", giocolaboratorio per bambini al negozio La giraffa Gina

"Primo collage" è il titolo dell'incontro che martedì 15 maggio alle 16.30 va in scena al negozio di giocattoli La giraffa Gina. Un modo divertente per far muovere le mani dei bambini e allo stesso tempo impegnare il cervello a riconoscere la spirale.

Dettagli

Gioco laboratorio di 1 ora per bambini di 2-4 anni

Il costo di partecipazione è di 2 euro ed è necessario prenotare al 346.2741197 oppure via mail a lagiraffagina@gmail.com