Primo Torneo di calcio "QNord" a Padova

Primo Torneo di Calcio Cat. Esordienti QNord in collaborazione con comune di Padova, Us Arcella, Asd Gregorense e Asd Juvenilia Padova. Un'avventura stupenda che aggrega le tre società sportive del quartiere per un torneo unico nel suo genere a nove squadre.

Le partite si svolgeranno il 26 e 27 maggio 2018 presso gli impianti sportivi delle tre società. Aspettiamo numerosi residenti del quartiere a tifare la propria squadra del cuore.