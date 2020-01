“Storia del principe alla ricerca della verità”, famiglie al teatro ai Colli

uovo appuntamento con la rassegna domenicale del Teatro ai Colli “Famiglie a teatro”, che domenica 2 febbraio (alle 16) presenta la Storia del principe alla ricerca della verità della compagnia Fontemaggiore C.P. Teatrale.

Parlare di Verità ai bambini… ma quale Verità? E che cos’è? Ne esiste una sola, assoluta? È sempre giusto dirla? O esistono le bugie a fin di bene?

Le risposte arrivano da un viaggio alla ricerca della Verità e del suo contrario, perché non si conosce la luce senza trovare il buio, né il coraggio senza conoscere la paura. L’ambientazione è quella magica, affascinante e secolare dell’India, con i suoi colori, suoni e fragranze. In un Tempio abbandonato, due sacerdotesse, attraverso la magia, evocano l’impavido Principe che andrà alla ricerca della Verità, la quale oramai nessuno tenta più di trovare. Ai loro occhi si palesa il Principe Mimì il quale però, non è affatto coraggioso ma un bugiardo che paradossalmente diventerà l’eroe della storia. Mimì “spinto” dai suggerimenti ed insegnamenti delle sacerdotesse, abbandona le proprie certezze e si scontra con nuove conoscenze. Impara a capire che esistono tante verità, ognuno ha la propria e perciò il viaggio per la ricerca deve essere personale. Impara a non fermarsi all’apparenza delle cose e ad indagare la verità nuda e cruda; ad essere sincero anche se va a proprio sfavore, assumendosi tutte le responsabilità.