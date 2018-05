“Privacy: si cambia”, incontro di Confartigianato Padova a Monselice

Continua il ciclo di incontri, organizzato da Confartigianato Padova, per spiegare le importanti novità in tema di privacy.

Il prossimo appuntamento sarà lunedì 7 maggio, a Monselice, nella sala del Patronato del Redentore, in via Costa Calcinara 111.

Dal 25 maggio prossimo, infatti entrerà in vigore anche in Italia il nuovo regolamento UE 2016/679. Il provvedimento diventerà immediatamente applicabile e implicherà alcuni importanti cambiamenti per privati ed aziende.

Con l’applicazione della nuova legge saranno stabiliti nuovi limiti per il trattamento dei dati personali. Questo significa, ad esempio, che le aziende che gestiscono database o più semplicemente numeri telefonici o indirizzi dovranno adeguarsi a nuove regole. Confartigianato sta mettendo a punto un apposito servizio per guidare le proprie aziende associate ad affrontare queste importanti novità.

Nel corso dell’incontro, interverranno il Presidente mandamentale, l’avvocato Antonio Zago che entrerà nel dettaglio della normativa e Rudy Gaspardo di Wintech, che illustrerà i software dedicati alla privacy.