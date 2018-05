“Privacy: nuove regole”, incontro di Confartigianato a Padova

Confartigianato Padova organizza un ciclo di incontri mirati a spiegare gli aspetti della normativa che interessano diversi settori. Lunedì 21 l’incontro sarà dedicato a grafici, fotografi, tipografi, web designer, acconciatori, estetisti e odontotecnici.

È in partenza un nuovo ciclo di incontri dedicati al regolamento europeo in tema di privacy, in vigore da fine maggio. L’iniziativa, promossa da Confartigianato Padova, darà risposte mirate alle diverse categorie di mestieri.

Lunedì 21 maggio si terrà il primo incontro, aperto a grafici, fotografi, tipografi, web designer, acconciatori, estetisti e odontotecnici.

L’appuntamento si terrà nella sede di Confartigianato, in via Plinio Masini 6 a Padova (zona Stanga), a partire dalle 19. A relazionare saranno avvocati esperti quali Antonio Zago e Lucia Casella dello studio legale “Casella e Scudier”.

“Faccio l’estetista e registro sul pc le allergie delle mie clienti, sono in regola con il trattamento dei dati?”; “Mi occupo di siti web e invio newsletter massive, devo chiedere il consenso del trattamento dei dati ai miei iscritti?”, “Ho un sistema di videosorveglianza che riprende tutti coloro che entrano nella mia impresa, devo avvisarli in qualche modo?”. Queste sono solo alcune delle domande che saranno al centro del dibattito.