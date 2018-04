Giuseppe Procaccini presenta “L’abaco dei sentimenti confusi” alla Libreria Zabarella

Giovedì 26 aprile Giuseppe Procaccini presenta “L’abaco dei sentimenti confusi””, Gaffi Editore.

Con l’intervento del Prefetto Andrea De Martino , l’Avv. Violetta Messi e l’avv. Giulio Bacosi

A seguire firma copie.

Ingresso libero.

L’evento si svolgerà presso la sala grande del Centro Universitario di via Zabarella alle ore 18.30

L’autore

Giuseppe Procaccini è stato prefetto e si è battuto sul territorio come nei palazzi pubblici con entusiasmo e correttezza. E’ stato anche con successo autorità di gestione, coordinando forze di polizia, apparati pubblici amministrativi e di giustizia, del Pon (Programma operativo nazionale Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia), il più grande intervento europeo per la sicurezza e la legalità, che l’Europa apprezzò incaricandolo di diffondere ad altri Stati l’innovativo programma.

Il libro

L’abaco dei sentimenti confusi

Una serqua di novelle si rincorrono un po’ indisciplinate e si incrociano tra sogno e realtà narrando la condizione umana tra errori, egoismi e rettitudine.

Quando le aspirazioni alla giustizia sono deluse, quando sono esasperate le ambizioni o sono tradite le attese della gente onesta, emergono i drammi, le amare farse, la brutalità della vita. Ma la coscienza di ciascuno può riscattare, può riportare legalità, può dare fiducia.

Per informazioni

Libreria Zabarella

Via Zabarella 80 - 35121 Padova

Tel. 049.7389597

Email: libreriazabarella@gmail.com