Solennità di S. Antonio di Padova 2019: celebrazioni e processione per le vie della città

Solennità di S. Antonio di Padova 2019, di seguito tutte le principali celebrazioni del 13 giugno.

Dettagli

Le celebrazioni religiose raggiungeranno il culmine il giorno della Festa del Santo, giovedì 13 giugno. Numerose le sante messe in Basilica, che rimarrà aperta dall’alba fino a notte (ore 5.30 – 22.30). Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta live-streaming per dar modo a tutti i devoti che non potranno raggiungere fisicamente la Basilica di essere vicini al nostro amato Antonio.

Questi gli orari delle S. Messe: 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12.15 – 15.30 – 17 – 19 – 21.

In particolare:

ore 8 S. Messa presieduta da p. Oliviero Svanera, Rettore della Basilica

ore 10 S. Messa per gli Associati al «Messaggero di sant’Antonio» presieduta da p. Giancarlo Zamengo, Direttore Generale

ore 11 S. Messa pontificale presieduta da S.E. Mons. Claudio Cipolla, Vescovo di Padova

ore 17 S. Messa solenne presieduta da p. roberto Brandinelli, Vicario provinciale dei Frati Minori Conventuali

ore 18 Processione per le vie della città con le reliquie e la statua del Santo. La processione sarà trasmessa in diretta dall'emittente Telechiara.

Viabilità

Si segnala che anche quest'anno un'ordinanza del Sindaco di Padova permette ai pullman di pellegrini che si recheranno in Basilica di transitare straordinariamente in piazza del Santo e Via Cesarotti nei giorni della Tredicina. Inoltre, anche il 13 Giugno la viabilità dell'area intorno alla Basilica subirà modifiche (si rimanda agli organismi competenti del Comune di Padova per informazioni).

Info web

http://www.santantonio.org/it/basilica/eventi/solennita-di-santonio-di-padova-2019