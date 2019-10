Procol Harum, le leggende Prog Rock britannico live al Geox

Procol Harum

le leggende Prog Rock live in Italia

martedì 10 marzo 2020, ore 21.15

Gran Teatro Geox - Padova

Dopo il tour del 2017, i profeti del suono orchestrale, rispettati da tutta la scena progressiva italiana degli anni ’60, sono pronti per sorprendere ancora una volta i fan italiani, in un tour-evento imperdibile.

Dettagli

Autentiche leggende del Prog Rock britannico, I Procol Harum stanno per tornare in Italia. La band di Gary Brooker e Geoff Whitehorn – chitarra (1991–presente) sarà di scena per celebrare una carriera di oltre 50 anni che li ha posti a riferimento assoluto del Rock Psichedelico mondiale. Tra i primissimi esponenti di tale corrente musicale negli anni ‘60, vengono considerati “uno dei gruppi più influenti nella storia della musica e del rock”.

Una leggenda iniziata nel 1967 e messa in pausa nel 1977, fino al 1991, anno del ritorno sulle scene, che non hanno poi mai più abbandonato. Oltre all’attività live i Procol Harum hanno ritrovato l’entusiasmo in quella della produzione discografica. Pubblicato il 21 aprile 2017, Novum è l’ultimo e dodicesimo album in studio, primo album in 14 anni. “A distanza di ben cinquant’anni dalla loro fondazione i Procol Harum sono tuttora capaci di dar vita a dischi notevoli, dall’alto della loro classe e della loro esperienza. Esperienza ma anche novità, rappresentata dagli avvicendamenti avvenuti in anni recenti nella line-up. Proprio questi ultimi potrebbero dare quella spinta necessaria a portare avanti un nome che ancora oggi è sinonimo di altissima qualità”. – Metallized.

Biglietti dalle ore 10 di sabato 2 novembre su zedlive.com, ticketmaster.it e presso i punti abilitati.

Info web

https://www.facebook.com/events/527370171394143/

https://www.granteatrogeox.com/evento/biglietti-procol-harum-padova/