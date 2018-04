“Progetti, mobilità e cooperazione per aprire la scuola all’Europa”, incontro a Palazzo Moroni

L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova - punto locale Eurodesk, organizza il training day Erasmus plus “Progetti, mobilità e cooperazione per aprire la scuola all’Europa”.

L’incontro è rivolto a insegnanti, rappresentanti di istituti scolastici, enti e organizzazioni coinvolti nel settore ed illustra il programma europeo Erasmus plus per la scuola, identificando con chiarezza attori, beneficiari, modalità di finanziamento del programma.

Martedì 8 maggio, l’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova – Punto Locale Eurodesk organizza il Training Day Erasmus+ “Progetti, mobilità e cooperazione per aprire la scuola all’Europa”.

Il seminario è realizzato in collaborazione con l’Agenzia Nazionale Erasmus+Indire.

L’incontro si svolgerà a partire dalle 14 presso la Sala Paladin di Palazzo Moroni. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione attraverso l’apposito modulo online.

L’incontro

Lo scopo del Training Day è quello di fornire una conoscenza sulle azioni del programma europeo Erasmus+ per la scuola in maniera da identificare con più facilità attori, beneficiari, modalità di finanziamento del programma.

Il seminario è rivolto agli operatori scolastici, alle organizzazioni, associazioni e università,interessate a lavorare nell’ambito delle opportunità previste dall’asse Scuola del programma. È inoltre particolarmente adatto anche alle scuole che si affacciano per la prima volta nella progettazione europea.

Il programma

14 – Registrazione dei partecipanti;

14.30 – Apertura dei lavori – saluti istituzionali;

14:45 – Contesto e struttura generale del programma Erasmus+;

15 – Azione Chiave 1: la mobilità ai fini dell’apprendimento per il personale della Scuola;

15.30 – Question time;

15:45 – Azione Chiave 2: cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche attraverso partenariati strategici;

16.15 – Question time;

16.30 – Presentazione di alcune buone pratiche realizzate da Scuole del territorio nell’ambito della progettazione sull’asse Scuola;

17.30 – Conclusioni e chiusura.

Per informazioni

Ufficio Progetto Giovani – area Informagiovani

via Altinate, 71 – 35121 Padova

Tel. 049 8204742 (negli orari di apertura al pubblico)

Mail: informagiovani@comune.padova.it