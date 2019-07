Progetto Merlara Green Vision e la biodiversità in vigna, convegno a Urbana

Il Progetto Merlara Green Vision e la biodiversità in vigna sono al centro del convegno di giovedì 18 luglio di Urbana (Pd). 🍾🌿☘️

Sarà l'occasione per conoscere i risultati del Progetto Green Vision legato alla sostenibilità in vigneto assieme a Enrico Marchesini (AGREA), Nicola Tormen e Gianfranco Caoduro (WBA - World Biodiversity Association), Laura Guidolin (Dip. di Biologia dell'Università di Padova).

Parleremo anche della stagione viticola 2019 con Mirko Trevisi e Mattia Zorzan (Servizio Agronomico Gruppo Collis).

L'evento

L'appuntamento è per giovedì 18 luglio 2019, ore 19

Museo delle Antiche Vie - ex Monastero di San Salvaro

Via Pozzotto, 3 - Urbana (Pd)

#Merlara #Green #wine #vino #Padova #Veneto#sostenibilità #vigneto #biodiversità

Info web

https://www.facebook.com/Merlara-greenvision-winesdoc-694416157585878/