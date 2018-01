Progetto Skrjabin, concerti a Padova dal 14 al 16 gennaio, ore 17.30

È il pianista padovano Alessandro Cesaro (2° Premio al Concorso Internazionale di Ginevra a soli diciotto anni e Premio Revelaciòn 2015 da parte dell’Associazione dei Critici Musicali Argentini) il protagonista dell’impegno straordinario di presentare, per gli Amici della Musica di Padova, in tre concerti l’integrale delle 10 Sonate per pianoforte di Aleksandr Skrjabin: un itinerario che parte dalla Sonata n. 1 del 1891/92 ed arriva alla Decima degli anni 1910-13 e nel quale si racchiude tutta l’esperienza creativa di uno dei compositori che, accanto e prima di Schoenberg e Stravinskij, è stato uno dei principali artefici delle innovazioni della musica europea del XX secolo: una figura che suscitò fanatici entusiasmi e radicali avversioni.

Progetto raro, dedicato ad uno dei compositori che hanno innovato la musica del ‘900 e che si affianca, nella sua visionarietà, a figure come quella di Schönberg e di Stravinskij.

Il programma dei tre i concerti è completato da una conferenza/concerto introduttiva tenuta da Alessandro Tommasi e Alessandro Cesaro e dalla proiezione, in collaborazione con l’Istituto di Cultura Italo–Tedesco, del documentario “Verso la luce” del regista tedesco Oliver Becker.

Una occasione rara per approfondire la conoscenza di un grande musicista del ‘900.

PROGRAMMA

11 gennaio, ore 17.30

Teatro alla Specola di via S. Tomaso 3

Alessandro Cesaro, pianoforte

Aleksandr Skrjabin-Sonata n. 1 op. 6

Richard Wagner-(Theme) in la bemolle maggiore WWV 93

Franz Liszt-Morte di Isotta S 447 da Tristano e Isotta di R. Wagner

Aleksandr Skrjabin-Sonata n. 2 op. 19; Sonata n. 4 op. 30

14 gennaio, ore 11

Sala dei Giganti al Liviano

Alessandro Cesaro, pianoforte

Aleksandr Skrjabin-Sonata n. 3 op. 23

Frédéric Chopin-Impromptu n. 2 op. 36; Sonata n. 2 op. 35

Aleksandr Skrjabin-Sonata n. 5 op. 53

15 gennaio, ore 17.45

Istituto di Cultura Italo-Tedesco, via dei Borromeo 16

Conferenza/concerto introduttiva di Alessandro Tommasi e Alessandro Cesaro

Proiezione documentario “Verso la luce” del regista tedesco Oliver Becker.

16 gennaio, ore 20.15

Auditorium C. Pollini

Alessandro Cesaro, pianoforte

Aleksandr Skrjabin-Sonata n. 6 op. 62; Sonata n. 7 op. 64 “Messa bianca”

Franz Liszt-Les jeux d’eau à la Villa d’Este da Années de pèlérinage III année S 163

Aleksandr Skrjabin-Sonata n. 8 op. 66

Franz Liszt-Harmonies du soir da Études d'exécution transcendante S 139 n. 11

Aleksandr Skrjabin-Sonata n. 9 op. 68 “Messa nera”; Sonata n. 10 op. 70

INFORMAZIONI

AMICI DELLA MUSICA

Via San Massimo, 37 - 35128 Padova

Tel. +39 49 8756763, Fax. ++39 49 8070068

info@amicimusicapadova.org

http://amicimusicapadova.org