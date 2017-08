Progetto Z.O.L.F.O. del centro di cultura La Medusa, gli eventi del fine settimana

L’iniziativa "Progetto Z.O.L.F.O. (Zone O Luoghi Fuori Ordinario)" a cura del Centro di Cultura La Medusa di Este trae ispirazione dalla presenza di sorgenti di acque termali presso due località̀ alle pendici dei Colli Euganei: la Valcalaona a Baone e l’area del parco ex I.N.P.S. a Battaglia Terme.

Attraverso il progetto “ZOLFO”. si propone un calendario ricco di iniziative che saranno realizzate grazie al patrocinio dei comuni interessati (Baone, Battaglia Terme, Este) e al coinvolgimento di una decina di associazioni attive nella promozione culturale del territorio. Gli eventi si svolgeranno proprio nella Valcalaona e a Battaglia Terme nei fine settimana tra l’1 e il 10 settembre 2017, con attività ludiche per bambini, laboratori didattici, proiezioni, concerti e interventi artistici di giovani creativi under 35.

L’interesse ai contenuti culturali del progetto è parallelo all’impegno verso la rivitalizzazione di questi contesti ambientali. V. M., Presidente di Verde Coniglio LAB ART di Battaglia Terme, sottolinea: “Vediamo in ZOLFO la possibilità di sensibilizzare l’interesse della collettività sul tema della riqualificazione delle terme e delle attività connesse al settore termale come un patrimonio di tutti che non deve essere lasciato morire o aggirarsi come uno spettro sul paese”.

VENERDÌ 1 SETTEMBRE

Ore 18

all’aula Magna e Collegio Vescovile di Este (via G. Garibaldi 23)

“LE TERRE DEL LEONE” Breve presentazione del progetto e degli artisti partecipanti. Interverranno poi il notaio E. Marabese e l’avv. G. Roman che illustreranno i documenti storici della Serenissima Repubblica di Venezia riguardo la concessione delle terre della Valcalaona agli abitanti di Baone, e dell’attuale normativa vigente.

Ore 20

Valcalaona, area antistante le serre. INAUGURAZIONE delle attività sul sito, presentazione del programma eventi e del workshop di landart.

*Le opere saranno realizzate in esterna da 4 artisti (su invito), durante tutta la durata dell’evento e saranno presentate al pubblico durante la serata conclusiva*

Ore 20

Valcalaona. CINEMA SOTTO LE STELLE. Proiezione di un film documentario di tematica ambientale a cura di Euganea Movie Movement.

Ore 22.30

DJ-SET con drum machine e sintetizzatori del gruppo Hi-Fi Foundation.

*Per tutta la sera birre fresche e stuzzichini del birrificio Birdò*

SABATO 2 SETTEMBRE

Ore 10/12

a La Medusa (Este, via G.Garibaldi 23 all’ex collegio vescovile)

Laboratorio didattico per bambini “COME GOCCE D’ACQUA” a cura dell’APS Mondogira.

Laboratorio gratuito per bambini 5-10 anni per scoprire insieme divertendosi i temi dei beni comuni e la salvaguardia ambientale.

Ore 14.30/16.30

alla Sala Consiliare Comune di Baone

Laboratorio didattico per bambini

“IL CANTO DEGLI ALBERI” a cura dell’APS Mondogira.

Laboratorio gratuito per bambini 5-10 anni per scoprire insieme divertendosi i temi dei beni comuni e la salvaguardia ambientale.

Ore 21/24 Valcalaona

SOUND AND LIGHTS Gran concerto a cura dell’Associazione Culturale Khorakhané

DOMENICA 3 SETTEMBRE

Dalle ore 10 fino a sera

ESCURSIONI A CAVALLO E PONY per bimbi e ragazzi, a cura dell’ASD Scuderia Calcatonega

Ore 16

BICICLETTATA VERSO LA VALLE Ritrovo e partenza da piazza Maggiore in

Este verso la Valcalaona passando per via Sostegno

Ore 17

PRESENTAZIONE DELLE OPERE realizzate dagli artisti invitati

Ore 21 Valcalaona

“RAIXE STORTE” di e con Andrea Pennacchi, musiche di Giorgio Gobbo, disegni dal vivo di Vittorio Bustaffa. “Una sana dose di storytelling omeopatico, per conoscere il lato noir del Veneto dai tagliagole delle paludi dei Celti ai serial killer di oggi.

Da morire dal ridere”

*Per tutta la sera birre fresche e stuzzichini del birrificio Birdò*

VENERDÌ 8 SETTEMBRE

Ore 18

Battaglia Terme, parco INPS.

INAUGURAZIONE ATTIVITÀ SUL SITO presentazione del programma eventi.

Ore 18.30

Battaglia Terme, parco INPS (sala del Riccio)

INAUGURAZIONE e apertura al pubblico della mostra storico-documentaria sulle terme di Valcalaona e di Battaglia Terme, a cura di Verde Coniglio LAB ART.

Accompagnamento alla visita del sito in collaborazione con associazione APS ADS Helyos.

*La mostra sarà aperta con orario 10-12, 17-19 nei giorni di sabato 9 e domenica 10 settembre*.

*Nei giorni 8-10 settembre al parco INPS sarà allestito un info point a cura di Helyos.

Ogni 30 minuti itinerari di visita al parco INPS, al sito di Battaglia e sino al Museo della Navigazione (a cura di Helyos).*

Ore 19.30

Battaglia Terme, parco INPS.

INAUGURAZIONE e apertura al pubblico dell’esposizione dei bozzetti per il concorso d’arte under 35 “Rising Arts – Alle sorgenti dell’arte” (a cura di Verde Coniglio LAB ART).

Presentazione degli artisti e dei progetti in concorso.

Concorso di idee (riservato ad under 35) per la progettazione di un’installazione permanente sul tema delle sorgenti termali e dell’acqua nella storia di Battaglia Terme.

Maggiori informazioni sul sito e sulla pagina fb @verdeconiglio.labart.

*I bozzetti/modellini rimarranno esposti durante tutta la durata dell’evento*

Ore 20

Battaglia Terme, parco INPS (palco).

PROIEZIONE a cura di Euganea Movie Movement (al Salone Comunale in caso di maltempo).

Ore 21.30

Battaglia Terme, parco INPS.

ESCURSIONE NOTTURNA tra l’area della cava e il sentiero Ferro di Cavallo, a cura del Gruppo Escursionisti “Severino Arigliani” di Battaglia Terme.

Itinerario adatto a tutti.

Ritrovo: parco INPS. Durata max 2 ore. Munirsi di torcia e calzature comode. Per una migliore organizzazione è richiesta la prenotazione.

SABATO 9 SETTEMBRE

Ore 10-13

Battaglia Terme, parco INPS.

ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA per bambini e adulti: conoscere gli alberi e il parco attraverso il treeclimbing, accompagnati dagli operatori di Coislha.

*Mostra storico-documentaria (a cura di Verde Coniglio LAB ART) al parco INPS (sala del Riccio) aperta con orario: 10-12, 17-19*.

*Nei giorni 8-10 settembre al parco INPS sarà allestito un info point a cura di Helyos. Ogni 30 minuti itinerari di visita al parco INPS, al sito di Battaglia e al Museo della Navigazione (a cura di Helyos).*

Ore 12 Battaglia Terme,

Galleria Verde Coniglio LAB ART. INAUGURAZIONE della mostra fotografica “Rising Arts – Alle sorgenti dell’arte. Photocall” (a cura di Verde Coniglio LAB ART). Iniziativa fuori concorso aperta ad appassionati fotografi, fotoamatori, fotografi professionisti di tutte le età.

Maggiori informazioni sul sito e sulla pagina fb @verdeconiglio.labart.

*L’esposizione fotografica sarà aperta sabato 9 (h 15-17, 22-24) e domenica 10 settembre (h 10-12, 15-17)*

Ore 15

Battaglia Terme, parco INPS.

LABORATORIO DIDATTICO per bambini a cura di MondoGira.

Ore 17-19

VISITA AL PARCO INPS, con accompagnamento alla visita della mostra storico-documentaria allestita alla sala del Riccio e possibilità di escursioni in città alla conoscenza della storia di Battaglia Terme, a cura di Verde Coniglio LAB ART in collaborazione con Helyos.

Ore 20

Battaglia Terme, Ponte dei scaini.

CONCERTO IN ACQUA di Lara Monteiro 5tet, un’immersione d’amore e ritmo nel nord-est brasiliano che si fonde con la visione del jazz europeo.

Esibizione a bordo di due caorline e di una zattera, in collaborazione con il Circolo Remiero El Bisato.

DOMENICA 10 SETTEMBRE

Ore 9-12.30, 15-17

Battaglia Terme, canale Battaglia.

ATTIVITÀ IN BARCA per bambini e adulti: esperienze di navigazione e lezione di approccio alla tradizione della voga alla veneta, a cura del Circolo Remiero El Bisato.

Numero limitato di posti, su prenotazione (turni di max 6 persone).

*Mostra storico-documentaria (a cura di Verde Coniglio LAB ART) al parco INPS (sala del Riccio) aperta con orario 10-12, 17 19*

Ore 16-17

Battaglia Terme, villa Emo.

VISITA ALLA VILLA E AL PARCO. Turni di visita su prenotazione.

Ore 17

Battaglia Terme, parco INPS (sala del Riccio e area esterna).

ESCURSIONE nella grotta di S. Elena, a cura del

Gruppo Speleologico Padovano CAI attraverso la proiezione di immagini e filmati di repertorio e la visita guidata all’interno della grotta con turni di visita in gruppi di max 10 persone, su prenotazione.

Ore 18-20.30

Battaglia Terme, canale.

TRASPORTO SU CAORLINE dal pontile fronte Cavana al Ponte di Rivella, a cura del Circolo Remiero El Bisato.

Numero limitato di posti (circa 20), su prenotazione.

Ore 19

Battaglia Terme, galleria Verde Coniglio.

CHIUSURA DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA.

Assegnazione di menzioni particolari e brindisi a cura di Verde Coniglio LAB ART.

Ore 20.30

Battaglia Terme, villa Emo.

CERIMONIA DI PREMIAZIONE del concorso under 35 a cura di Verde Coniglio LAB ART. Saluto conclusivo.

