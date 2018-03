Gli incontri e laboratori per bambini e ragazzi in programma ad aprile al Musme

Tanti laboratori nei fine settimana di aprile, anche per i bambini della materna, al Museo di Storia della Medicina: da sabato 7 aprile il ricco calendario di attività del Musme per coinvolgere le nuove generazioni e insegnare loro ad amare la scienza presenta numerose iniziative.

Le attività

La sezione didattica del museo si arricchisce di eventi e proposte che portano la divulgazione del sapere scientifico sul corpo umano a un livello di piacere e divertimento che fa il tutto esaurito a ogni appuntamento. Prosegue il programma dei mesi scorsi ogni sabato di aprile, con incontri, laboratori ed esperimenti su temi diversi pensati per coinvolgere sia i bambini più piccoli della scuola materna con i genitori - il sabato mattina con “EsperiMUSME Baby” -, sia i ragazzini delle elementari il sabato pomeriggio con “EsperiMUSME”. Proseguono a grande richiesta la domenica pomeriggio anche gli “EsperiMUSME Baby Special Edition”.

EsperiMUSME Baby

I laboratori sono destinati ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia (accompagnati da un adulto).

Il costo del laboratorio è di 10 euro a bambino (incluso l’adulto accompagnatore). Il biglietto include l’ingresso al museo per il bambino.

Sabato 7 aprile, ore 10

“Il tatto del re” e “Con la mia mano tocco, tengo, mi gratto, arraffo: se fai troppo lo sciocco, posso darti uno schiaffo, se invece c’è dolcezza, la mano ti accarezza”.

Scopriamo insieme cosa possiamo con le mani e con un divertente laboratorio ci interroghiamo sul senso del tatto.

Sabato 14 aprile, ore 10

“Nella pancia della mamma”

Una storia per capire come siamo nati. Per spiegare ai più piccoli come nascono i fratellini e scoprire la magia e la bellezza dell’inizio della vita che si rinnova e le tappe fondamentali che un bambino compie mese per mese nella pancia della mamma.

EsperiMUSME baby Special edition

I laboratori sono destinati ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia (accompagnati da un adulto).

Il costo del laboratorio è di 10 euro a bambino (incluso l’adulto accompagnatore). Il biglietto include l’ingresso al museo per il bambino.

Domenica 22 aprile ore 16

“Che rabbia”

La rabbia è un’emozione primitiva che appartiene a tutti noi, piccoli compresi, ma non sempre è facile, gestirla e quindi spesso si pensa sia maglio eliminarla e non parlarne. La rabbia è un’ emozione di base, innata, fondamentale per la nostra sopravvivenza, per questo motivo non va mai negata o repressa, ma bisogna dare modo al bambino di esprimerla. Uno dei compiti fondamentali di ogni genitore e di chi si prende cura del bambino è aiutarlo a controllare la rabbia, trovando un modo sano e costruttivo per farlo e perché no? Anche divertente!

Con questo laboratorio il bambino, guidato da un genitore, sperimenterà che con la propria rabbia si può dialogare e imparare a gestirla perché non diventi esplosiva.

EsperiMUSME

I laboratori sono destinati a bambini che frequentano la scuola primaria (non accompagnati). È possibile iscriversi a uno o entrambi i laboratori della giornata, ciascuno al costo di 6 euro. Il biglietto include l’ingresso al museo.

Sabato 7 aprile

A stomaco pieno - ore 14 e ore 16

Per imparare ad avere cura del proprio corpo, dato che è l’unico in cui si dorà vivere per sempre! Bastano piccoli gesti quotidiani, come scegliere i cibi giusti e mangiare in modo corretto per stare bene!

Medici in cucina - ore 15 e ore 17

Farina, amido, bicarbonato, olio... Non sono gli ingredienti di una nuova ricetta ma i materiali per eseguire gli esperimenti da piccoli scienziati!

Sabato 14 aprile

Da dove vengono i bambini? - ore 14 e ore 16

Come siamo nati? Come è cominciata la nostra vita? Come siamo cresciuti dentro la pancia della mamma? I bambini lo scoprono in un laboratorio dove viene raccontato cosa succede mese per mese ad una piccola cellula che diventa un bambino.

Questione di genetica - ore 15 e ore 17

Ognuno ha il proprio dns ed è bene conoscerlo! Con giochi ed esperimenti ci si avvicina al mondo della genetica, cercando di scoprire perché somigliamo ai nostri genitori e che cosa abbiamo ereditato da loro.

Sabato 21 aprile

Un sacco di ossa - ore 14 e ore 16

Lo scheletro è l’impalcatura del nostro corpo, ci sostiene e protegge gli organi interni. Ma come sono fatte le ossa? Se si rompe un osso, cosa succede?

Mr. Muscolo - ore 15 e ore 17

A tutti piace giocare a “braccio di ferro” e soprattutto vincere, ma per riuscirci bisogna sfoderare i muscoli! Nel laboratorio i ragazzi scopriranno l’apparato muscolare con tanti giochi e divertimento.

Sabato 28 aprile

Un orecchio sopraffino - ore 15 e ore 17

L’udito è uno dei sensi fondamentali per ascoltare il mondo, ma come funziona veramente il nostro orecchio?

Lo scrigno dei suoni - ore 15 e ore 17

Che cos’è la "sensazione uditiva" che il nostro corpo e tutto ciò che ci circonda produce? Come si possono immaginare e disegnare i suoni?

Informazioni

Musme

Via San Francesco, 94

049.658767 - info@musme.it - www.musme.it

