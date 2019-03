Tutta la programmazione della sala Fronte del Porto a marzo

La sala comunale Fronte del Porto ospita una serie di iniziative realizzate da diverse associazioni cittadine.

Scarica il programma completo

Calendario iniziative

La programmazione potrebbe subire modifiche per esigenze organizzative.

Per verificare l’esattezza del calendario si consiglia di contattare gli organizzatori dei singoli appuntamenti.

Lunedì 4 marzo, ore 21

Proiezione: “CORPO CELESTE” di Alice Rohrwacher​

Ingresso: 4 euro

Rassegna cinematografica “Women are heroes” dell’associazione Secondo tempo, email associazione.secondotempo@gmail.com

Martedì 5 marzo, ore 21

Proiezione: “BORG MCENROE” di Janus Metz Pedersen

Ingresso: primo ingresso 6 euro, i successivi 5 euro​

Cineforum Antonianum

Mercoledì 6 marzo, ore 20:45

Concerto/lezione “Non son solo canzonette. Con gli occhi delle donne”, a cura dell’associazione Lottodognimese

Con il gruppo musicale “Mestrino jass band” che percorre l’evoluzione della canzone, in Italia e in America, dagli anni 30 in poi, “con gli occhi delle donne”

Presenta Antonella Manna, accompagnata da letture a cura di Elisa Breda

Ingresso libero

Giovedì 7 marzo, ore 21

Proiezione: “FINO ALL’ULTIMO RESPIRO” di Jean Luc Godard; a seguire “LA DONNA CHE VISSE DUE VOLTE” di Alfred Hitchcock

Ingresso: 4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub; costo tessera: 5 euro

Fronte del Porto FilmClub

Lunedì 11 marzo, ore 21

Proiezione: “LA RAGAZZA DEL MONDO” di Marco Danieli

Ingresso: 4 euro

Rassegna cinematografica “Women are heroes” dell’associazione Secondo tempo, email associazione.secondotempo@gmail.com

Martedì 12 marzo, ore 21

Proiezione: “FOXTROT-LA DANZA DEL DESTINO” di Samuel Maoz

Ingresso: primo ingresso 6 euro, i successivi 5 euro​

Cineforum Antonianum

Mercoledì 13 marzo, dalle ore 8.30 alle 12.30

Progetto didattico/culturale “Vivipadova”, a cura del Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova

Proiezione: “CHARLOT SOLDATO” a cura di Luca Lorenzo del Cuc - Centro universitario cinematografico

Ingresso riservato alle scuole secondarie di primo grado aderenti.

Giovedì 14 marzo, ore 21

Proiezione: “LA STRATEGIA DEL RAGNO” di Bernardo Bertolucci

Ingresso: 4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub; costo tessera: 5 euro

Fronte del Porto FilmClub

Lunedì 18 marzo, ore 21

Proiezione: “VERGINE GIURATA” di Laura Bispuri

Ingresso: 4 euro

Rassegna cinematografica “Women are heroes” dell’associazione Secondo tempo, email associazione.secondotempo@gmail.com

Martedì 19 marzo, ore 21

Proiezione: “THE CONSTITUTION-DUE INSOLITE STORIE D’AMORE” di Rajko Grlic

Ingresso: primo ingresso 6 euro, i successivi 5 euro

Cineforum Antonianum

Giovedì 21 marzo, ore 21

Proiezione: “CRISTO SI E’ FERMATO A EBOLI” di Francesco Rosi

Ingresso: 4 euro con tessera Fronte del Porto Filmclub; costo tessera: 5 euro

Fronte del Porto FilmClub

Lunedì 25 marzo, ore 21

Proiezione: “WOMEN ARE HEROES” di JR

Ingresso: 4 euro

Rassegna cinematografica “Women are heroes” dell’associazione Secondo tempo, email associazione.secondotempo@gmail.com

Martedì 26 marzo, ore 21

Proiezione: “NICO” di Susanna Nicchiarelli

Ingresso: primo ingresso 6 euro, i successivi 5 euro

Cineforum Antonianum

Mercoledì 27 marzo, ore 21

Concerto: TORSO VIRILE COLOSSALE - Alessandro Grazian, Nicola Manzan, Kole Laca, Emanuele Alosi e Luciano Macchia

Ingresso: biglietto intero 5 euro

Detour Film Festival

Giovedì 28 marzo

Appuntamenti con il Detour Film Festival:

- ore 17.30

Proiezione: “TAKARA, LA NUIT OÙ J’AI NAGÉ” di Damien Manivel, Kohei Igarashi

Ingresso: biglietto intero 4 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 19.30

Proiezione: “MANGA DO. IGORT E LA VIA DEL MANGA” di Domenico Distilo

Ingresso: biglietto intero 4 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 21.30

Proiezione: “MY HOME, IN LIBYA” di Martina Melilli

Ingresso: biglietto intero 6 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

Venerdì 29 marzo

Appuntamenti con il Detour Film Festival

- ore 16

Proiezione: “GENESIS 2.0” di Christian Frei e Maxim Arbugaev

Ingresso: biglietto intero 4 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 18

Proiezione: “IL SORRISO DEL GATTO” di Mario Brenta e Karine De Villers

Ingresso: biglietto intero 4 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 20

Proiezione: “TRENO DI PAROLE” di Silvio Soldini

Ingresso: biglietto intero 6 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 22

Proiezione: “ANCORA UN GIORNO” di Raul De La Fuente, Damian Nenowurata

Ingresso: biglietto intero 6 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

Sabato 30 marzo

Appuntamenti con il Detour Film Festival:

- ore 15.30

Proiezione: “FUGUE” di Agnieszka Smoczynska

Ingresso: biglietto intero 4 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 17.30

Proiezione: “WINTER FLIES” di Olmo Omerzu

Ingresso: biglietto intero 4 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 19.30

Proiezione: “LA FÊTE EST FINIE” di Marie Garel Weiss

Ingresso: biglietto intero 4 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 21:45

Proiezione: “PRENDRE LE LARGE” di Gael Morel

Ingresso: biglietto intero 6 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

Domenica 31 marzo

Appuntamenti con il Detour Film Festival:

- ore 11

Proiezione: “MIRAI” di Mamoru Hosada

Ingresso: biglietto intero 4 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 15.30

Proiezione: “COMPLICITY” di Kei Chikaura

Ingresso: biglietto intero 4 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 18

Proiezione: “MEETING GORBACHEV” di Werner Herzog, André Singer

Ingresso: biglietto intero 4 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

- ore 21

Cerimonia di premiazione del Festival, a seguire proiezione: “LA LINGUA DEL SANTO” di Carlo Mazzacurati

Ingresso: biglietto intero 6 euro, biglietto ridotto per studenti universitari, soci Tci e over 65, 3 euro

Informazioni

Sale e locali del quartiere 4 Sud-Est

https://www.facebook.com/FrontedelPortoPadova