A Cittadella la proiezione del film documentario "Il fenomeno della guarigione"

Il documentario che verrà proiettato il 13 ottobre alle ore 13.30 mostra come si è sviluppata negli anni l'organizzazione voluta da Bruno Gröning (Danzica 1906-Parigi 1959). Di umili origini portò fra la sua gente ciò che egli aveva sperimentato in prima persona: la possibilità di vivere una vita ricca di gioia, armonia e salute. Una donna, Grete Häusler, ha raccolto la sua eredità spirituale dopo aver riacquistato la salute da tre mali cronici, facendo conoscere in tutti i continenti questa via verso il benessere psicofisico.

Il documentario offre un ampio ventaglio di racconti e testimonianze da ogni

angolo del mondo, dall’Africa alla Russia, dal Perù agli Stati Uniti, fino all’Europa,dove sono pres enti le comunità volute da Bruno Gröning. Comunità che fanno capo al “Circolo per l’Aiuto Naturale nella Vita”, associazione di volontariato, senza alcuno scopo di lucro, che ha a cuore la purezza dell’Insegnamento.

Per l’impegno nella promozione della pace e della tolleranza, nel 2013 il “Circolo” è stato premiato, presso la sede dell'Onu, con il “Peace Pole” da parte della Ong World Peace Prayer Society. Questo insegnamento è libero da qualsiasi legame religioso o finanziario ed è accessibile a tutti.

Informazioni e contatti

Ingresso libero, a offerta volontaria.

Tel. 348 59 22 421

Web: www.bruno-groening-film.org