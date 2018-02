Proiezione del documentario “Pagine Nascoste” al MultiAstra

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/190453461726704/

Proiezione del documentario “Pagine Nascoste”

Appuntamento martedì 20 febbraio ore 21

ingresso 3 euro

“All’origine del nuovo romanzo che la scrittrice Francesca Melandri sta preparando, vi è l’urgenza personale di fare luce sulla propria figura paterna. Francesca è a conoscenza dell’adesione giovanile del padre al regime fascista. Tuttavia, dai racconti familiari, sa anche che Franco, come molti, ha subito una profonda conversione antifascista durante la guerra, in particolare di fronte alla tragedia della campagna di Russia.

Il ritrovamento negli archivi di un articolo che porta la firma del padre rivela però una realtà molto diversa.

In cerca di risposte, la scrittrice si avventura in altre leggende, più collettive e pubbliche, quelle legate alla guerra d’Abissinia, poco raccontata alla generazione post-bellica e tradizionalmente rappresentata come un’occupazione bonaria e praticamente indolore. La sua ricerca, condotta attraverso un viaggio in Etiopia, testimonianze dirette e studio delle fonti storiche, racconta invece un’altra storia, fatta di stragi sanguinose e violenze efferate".