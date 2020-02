A Padova un incontro gratuito dedicato al "Project management"

Perchè le aziende dovrebbero iniziare a pensare al Project Management di qualità? L’utilità all interno delle aziende e delle PA. In Italia, a differenza di altri paesi Europei, c’è ancora molta confusione su come il project management possa aiutare le aziende e la PA per migliorare le loro performance.

Questo è dovuto alla confusione attorno a questa figura, ed ecco il motivo per il quale abbiamo deciso di realizzare, con il patrocinio di ISIPM (Istituto Italiano di Project Managament), un evento gratuito per poter spiegare una volta per tutte chi è, cosa fa e come protrebbe essere utile all’interno della tua azienda o nella PA.

Appuntamento il 16 aprile 2020 alle ore 14.30 presso il Best Western Plus Hotel Galileo.

Informazioni e contatti

Web: http://www.lucagiazzon.it/evento-gratuito-project/