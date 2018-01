Presentazione dei project works sulla rigenerazione urbana per Montagnana

Comune, Università e Ascom insieme per dare nuove opportunità a Montagnana.

E’ quanto verrà presentato martedì 30 gennaio alle ore 20.30 nella Sala Veneziana di Castel San Zeno a Porta Padova (Montagnana) nel corso della serata organizzata in collaborazione con il Comune di Montagnana che vedrà l’esposizione dei due lavori progettuali che interessano la città murata e che sono il frutto di un lavoro che ha visto studenti torinesi, siracusani e padovani del master per neolaureati denominato “Forme dell’Abitare Contemporaneo”, proporre da un lato forme di accoglienza innovative che mirerebbero a realizzare una sorta di albergo diffuso all’interno della cinta muraria dove troverebbe collocazione anche uno spazio espositivo dove acquistare e degustare i prodotti locali e, dall’altro, dar vita ad una forma di co-housing per famiglie dove giovani e anziani, vivendo un’esperienza comune, avranno la possibilità di interagire inaugurando così nuove forme di socialità all’interno della comunità locale.

I saluti del sindaco Loredana Borghesan, del presidente Ascom Patrizio Bertin e del presidente mandamentale Gianfranco Boscarato saranno seguiti dell’esposizione dei progetti a cura del prof. Edoardo Narne, del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Padova e della equipe di responsabili scientifici e progettisti che hanno curato nel dettaglio i lavori di scientifici.

La serata è ad ingresso libero.

Per eventuali ulteriori informazioni si può telefonare all’Ascom di Montagnana (0429 81950)