Proposte per la cultura di Padova: incontro pubblico online con l'assessore Colasio

Ai primi di aprile abbiamo consegnato, come gruppo Cultura di Coalizione Civica sedici proposte all’assessore alla cultura, Andrea Colasio, ed al Sindaco, Sergio Giordani. Una decina di giorni dopo, successivamente ad un primo positivo riscontro, abbiamo aperto la discussione pubblica su quelle proposte, prima via mail e facebook, e poi con un’assemblea aperta, domenica 26 aprile.

All’incontro pubblico hanno partecipato più di cinquanta persone, e via streaming lo hanno seguito, in tutto o in parte, più di seicento. Per due ore di discussione hanno dato un contributo importante operatori e operatrici della cultura di tutti gli ambiti e di mondi diversi: dal teatro ai musei, dal cinema ai locali che ospitano eventi, dalla musica alle biblioteche, dalla cultura come strumento didattico e pedagogico al percorso di Padova Urbs picta, dal sindacato all’università.

Una ricchezza importante, e una quantità di percorsi realisticamente praticabili, anche se complessi in questa situazione. La presenza di quattro consiglieri comunali ci ha aiutato anche nella direzione di dare una prima declinazione istituzionale al nostro lavoro.

A quel punto, le proposte erano diventate molte di più, e si erano già trasformate nel patrimonio ampio e trasversale di un gruppo di cittadini, operatori ed operatrici della cultura in vari campi e con vari ruoli, e fruitori felici di cultura viva in cità

Abbiamo raccolto tutte le proposte arrivate, formulate, abbozzate, già quasi pronte; e di tutte abbiamo fatto tesoro. Ci siamo reincontrati, sempre in forma pubblica ed aperta, giovedì 30 aprile, divisi in tre tavoli di lavoro.

Il documento che si può trovare a questo link: https://bit.ly/proposteculturapadova raccoglie il lavoro dei tre tavoli e della successiva plenaria.

L'incontro online

Abbiamo appuntamento per presentare le proposte all’Assessore alla Cultura, in una assemblea aperta e pubblica, che si terrà giovedì 7 maggio ore 21 al seguente link zoom:

https://bit.ly/16proposte

e su facebook, sulla pagina di Coalizione Civica

