Prospettiva Danza-Teatro, spettacoli e incontri tra i Museo Diocesano e il Teatro Verdi

"Visioni sul Corpo" è il titolo dell'edizione 2018 di Prospettiva Danza-Teatro, che festeggia quest'anno l'mportante traguardo dei vent'anni di attività.

Dal 21 aprile al 20 maggio la danza contemporanea, la musica dal vivo e di ricerca, il teatro d'autore, il linguaggio poetico, le arti visive e la fotografia creeranno suggestioni e visioni in occasione di ogni appuntamento del festival.

Il progetto è a cura del comune di Padova settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche, promosso e realizzato in collaborazione con il Circuito Teatrale Regionale Arteven / Regione del Veneto, con la direzione artistica di Laura Pulin.

Le location

Teatro comunale Verdi

Sala del Ridotto del Teatro Verdi

Centro culturale Altinate San Gaetano

MPX - Multisala Pio X

Teatro Torresino

Banca Etica

Piazza Duomo

Museo Diocesano

Spaziodanza - sala prove

Prossimi appuntamenti

Festival

Venerdì 11 maggio

ore 18 - Museo Diocesano

LA DANZA NELLA LETTERATURA PER RAGAZZI (E NON SOLO)

Incontro a cura di Davide Tolin - interviente Laura Pulin

ore 20.45 - Ridotto del Teatro Verdi

C&C Company

BEAST WITHOUT BEAUTY

(Vincitore Premio prospettiva Danza Teatro 2017)

QUIET NOISE

Coreografia di Michele Merola

GUT GIF

Coreografia di Yasmeen Godder

creato e interpretato da Francesca Foscarini

Sabato 12 maggio, ore 21

Ridotto del Teatro Verdi

PREMIO PROSPETTIVA DANZA TEATRO 2018

Nona edizione

Domenica 13 maggio - Teatro Verdi

ore 17: presentazione spettacolo a cura di Paola Bruna

ore 18: Anbeta Toromani e Amilcar Moret in

CARMEN

Balletto in due atti di Amedeo Amodio dal racconto di Prosper Merimée

Mercoledì 16 maggio, ore 20.45

Teatro Verdi

Spellbound Contemporary Ballet

PA|ETHOS

coreografia di Sang Jijia

compositore Dickson Dee

Venerdì 18 maggio - Museo Diocesano

ore 19

IL CORPO DELLA MUSICA. LA MUSICA DEL CORPO

Presentazione a cura di Roberto Favaro, musicologo e vice-direttore dell'Accademia di Belle Arti di Brera

ore 20.45

10+1 PIANO ETUDES

Musica di Phil Glass

Bernardino Beggio, pianoforte; Elena Friso, coreografia e danza

Regia di Laura Pulin

Sabato 19 maggio, ore 20.45

Teatro Verdi

Urban Dance Company Hungry Sharks

HIDDEN IN PLAIN SIGHT

Coreografie di Valentin Alfery

Musiche di Patrick Gutensohn

Agorà in Danza

Dal 14 al 20 maggio - Centro culturale Altinate San Gaetano

Residenze coerografiche

Dal 4 al 10 maggio - Banca Etica

Dal 9 al 14 maggio - Teatro Torresino

Biglietti

Tutti i costi sono disponibili QUI

Informazioni

Arteven

041.5074711 - 331.8913832

danza@arteven.it

www.arteven.it

Prospettiva Danza-Teatro

347.7523160

info@prospettivadanzateatro.it

www.prospettivadanzateatro.it

Gallery