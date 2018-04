Incontri “Prospettive insolite sulla storia contemporanea” alla Caffè Pedrocchi

Conversazioni promosse nell'ambito del ciclo di incontri “Prospettive insolite sulla storia contemporanea.

Giovedì 19 aprile, ore 17

Luogo di incontro: via VIII Febbraio/via Oberdan davanti all’ingresso meridionale del Caffè Pedrocchi

Palazzo Moretti Scarpari e l’Università dal Caffè Pedrocchi

Conversazione storico-artistica: luoghi e personaggi della Grande Guerra in città dall’interventismo alla commemorazione

La conversazione propone un racconto della storia recente di Padova presentata da un luogo privilegiato e inusuale e raccontata con un approccio più ampio rispetto all’ambito storico, per sottolineare come, durante e dopo il Primo conflitto mondiale, gli eventi commemorativi si esprimano soprattutto attraverso l’utilizzo di opere architettoniche e manufatti artistici.

Informazioni

Ingresso gratuito

prenotazione obbligatoria

tel. 049 8204581 da lunedì a venerdì 09-12

museo.arte@comune.padova.it, risorgimento@comune.padova.it