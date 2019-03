Il prossimo passo della tua vita, seminario ad Albignasego

Ti trovi davanti a un bivio e non sai quale direzione scegliere? Senti che la vita può darti di più ma non sai come? Pensi di avere talenti e risorse che non stai esprimendo?

Vieni a scoprire – attraverso il metodo del Prossimo Passo® e gli insegnamenti del grande maestro indiano Yogananda – come accendere il tuo “navigatore interiore” per comprendere la tua vera meta nella vita, gli ostacoli da superare, le risorse a tua disposizione e il prossimo passo da compiere.

ll seminario comprende:

gli insegnamenti della realizzazione del Sé

pratiche di visualizzazione e affermazione

pratiche per sintonizzarsi con la guida interiore

introspezione guidata, creatività e condivisione

Il seminario avrà il seguente orario:

dalle 10 alle 17.30, con pausa per pranzo al sacco condiviso

Sahaja Mascia Ellero

Discepola di Paramhansa Yogananda, insegnante e counselor spirituale nel centro Ananda Assisi, ha creato nel 2012 il metodo di life-coaching spirituale del Prossimo Passo®. Pratica da oltre 20 anni questi insegnamenti, che ama condividere con gli altri.

Il seminario si terrà presso la Sala Don Milani Via Marconi, 44 – Fraz. Mandriola – Albignasego (PD)

Info web

https://www.facebook.com/events/1886280914834654/