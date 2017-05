“Anch’io sono protezione civile!” manifestazione a Este

Il 12, 13 e 14 maggio 2017 l’Amministrazione Comunale di Este organizza una manifestazione interamente dedicata alla Protezione Civile, alle sue strutture organizzative e, soprattutto, al volontariato.

“L’obiettivo – spiega il presidente del Consiglio Comunale Roberto Trevisan, promotore e organizzatore dell’iniziativa – è quello di far conoscere ai cittadini la realtà, le attività, gli obiettivi e le eccellenze della Protezione Civile intese come volontari, attrezzature, competenze, attività di prevenzione, formazione e informazione. Tutto il mondo della Protezione Civile ha risposto prontamente e con entusiasmo”.

“Con l’intento di far conoscere da vicino il ‘sistema Protezione Civile’ alla popolazione e, in particolare, ai più giovani – aggiunge il Sindaco Roberta Gallana - per la prima volta è stato ideato un evento/contenitore durante il quale saranno eseguite prove di evacuazione, esercitazioni e dimostrazioni di salvataggio, per capire quali siano gli atteggiamenti da adottare e su chi contare in casi di emergenza”.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Padova, dell’A.N.C.I. Veneto e vedrà la presenza dei Distretti Provinciali di Protezione Civile, dei Gruppi di Protezione Civile dei Comuni padovani e delle strutture istituzionali e di volontariato che si occupano di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza: l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, l’Esercito Italiano, la Polizia di Stato, il Corpo dei Vigili del Fuoco, l’Antincendio Boschivo, la Polizia Locale, la Croce Rossa Italiana, la Sogit, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, l’Associazione P.S.E. (Professionisti Sanitari per l’Emergenza).

Nella giornata di venerdì inaugurerà la manifestazione un incontro con Sindaci e Amministratori veneti per parlare di Protezione Civile, organizzato in collaborazione con A.N.C.I. Veneto.

Nella giornata di sabato, caratterizzata da esercitazioni, dimostrazioni e incontri di approfondimento, saranno presenti: il direttore dell’Ufficio Relazioni Istituzionali del Servizio Nazionale Protezione Civile, Paolo MOLINARI; l’assessore regionale all’Ambiente e Protezione Civile Gianpaolo BOTTACIN e il consigliere provinciale con delega alla Protezione Civile Vincenzo GOTTARDO.

La giornata di domenica sarà dedicata alla presentazione delle realtà della protezione civile da tutta la Provincia di Padova con esposizione di mezzi, dimostrazioni, attività di formazione e informazione a disposizione della cittadinanza per poter sperimentare dal vivo cosa sia la Protezione Civile.

Domenica 14 maggio, i visitatori potranno anche cogliere l’opportunità di visitare gratuitamente i monumenti cittadini aperti, sia il mattino che il pomeriggio: il Mastio del Castello Carrarese, la Torre Civica di Porta Vecchia e la Chiesa della B.V. della Salute, fuori le mura.

“Tre giornate importanti – conclude il Vice Sindaco e Presidente del Distretto Colli Euganei Sud Aurelio Puato – per conoscere, imparare e fare esperienza diretta di una realtà importantissima che è al servizio delle nostre comunità, sia istituzionalmente sia grazie al volontariato, e che auspichiamo conquisti anche le giovani generazioni, stimolandole a dedicare un po’ del proprio tempo libero a beneficio della collettività”.

IL PROGRAMMA

VENERDI’ 12 MAGGIO

Sala Consiliare, ore 17

Convegno A.N.C.I. Veneto aperto a Sindaci e Amministratori del Veneto

“Protezione Civile Comunale: organizzazione e volontariato, una vera sinergia”

Dopo il saluto del Sindaco di Este, Roberta GALLANA e del Vice Sindaco Aurelio PUATO, Presidente del Distretto Colli Euganei Sud, introdurranno i lavori Elisa VENTURINI, Vice Presidente di Anci Veneto e Sindaco di Casalserugo e Roberto TREVISAN, Presidente del Consiglio Comunale di Este, lasciando poi spazio agli interventi del Dott. Renato CECCATO (Docente per la formazione del volontariato di Protezione Civile, esperto di rischi del territorio e pianificazione di emergenza; componente del Comitato Scientifico Anci Veneto per la tematica Protezione Civile e Ambiente) e del Dott. Davide PERAZZOLI (Esperto di Protezione Civile per il Comune di Verona; consulente di Anci Veneto sul tema).

SABATO 13 MAGGIO

Scuola Primaria “Unità d’Italia”, ore 9

Prove di evacuazione per rischio incendio a cura di Regione Veneto in collaborazione con Vigili del Fuoco, Protezione Civile e SUEM 118 che parteciperà con un proprio elicottero.

Saranno spiegate agli alunni le procedure in caso di sisma e di incendio con simulazioni di evacuazione.

Piazza Maggiore, dalle 9 alle 12

“Scuola in Campo” a cura della Protezione Civile di Este con le classi V delle Scuole Primarie, in collaborazione con la Regione Veneto.

Verrà consegnato a tutti i bambini un libretto con le principali regole, i rischi da conoscere e anche i riferimenti locali di Protezione Civile.

Patronato SS Redentore, ore 10.30

Saluto delle Autorità presenti e consegna agli alunni delle Scuole Primarie degli attestati “Scuola in Campo”.

Sala Consiliare, ore 11

Tavola rotonda con i rappresentanti degli Enti e delle Componenti del sistema di Protezione Civileregionale e provinciale a cura della Provincia di Padova.

Consegna riconoscimenti ai volontari che hanno prestato soccorso nelle zone terremotate del Centro Italia.

Tutto il giorno

Giardini del Castello – Ponte tibetano: un’emozione per tutta la famiglia! A cura del Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune di Pontelongo.

Centro Storico, dalle 14.30 alle 18.30

Esercitazioni del Distretto Protezione Civile Colli Euganei Sud

Sala Consiliare, ore 17

Tavola rotonda sul volontariato a cura dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Este

Interverrà il Colonnello dei Carabinieri Federico PERI.

Al termine saranno consegnati gli attestati di benemerenza agli associati di Este.

DOMENICA 14 MAGGIO

Piazza Maggiore, ore 9.30 Alzabandiera

Centro storico e Castello marchionale, dalle 9.30 alle 18

Esposizione di mezzi e attrezzature dei vari settori della Protezione Civile

Esercitazioni e dimostrazioni a cura dei Gruppi presenti

Vigili del Fuoco : dimostrazione di tecniche di salvataggio

: dimostrazione di tecniche di salvataggio Polizia di Stato : esercitazioni Manovratori di corda e Gruppo Cinofili antidroga

: esercitazioni Manovratori di corda e Gruppo Cinofili antidroga Ass.ne Nazionale Carabinieri : esercitazioni con Gruppo cinofilo e cavalli

: esercitazioni con Gruppo cinofilo e cavalli Croce Rossa Italiana: allestimento di un “Posto Medico Avanzato”.

Sala Nassiriya, ore 11

La Polizia di Stato presenta: “Campagna di sensibilizzazione e prevenzione delle truffe”

Interverrà il Commissario Capo della Polizia di Stato Barbara NORI.

Tutto il giorno

Giardini del Castello – Ponte tibetano: un’emozione per tutta la famiglia! A cura del Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune di Pontelongo.

Giardini del Castello – Presso ex Bar Accialini: annullo filatelico per la Giornata della Protezione Civile I^ Edizione. Saranno disponibili anche le cartoline-ricordo dell’evento.

Piazza Maggiore, ore 19 Ammainabandiera.

