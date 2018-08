"Prova di manualità", giocolaboratorio per bambini al negozio "La giraffa Gina"

Pazienza e precisione sono le parole d'ordine per riuscire in questa prova. Il cestino creato con l'intreccio di fogli di giornale sarà il vostro premio. Martedì 18 settembre alle 16,30 (1ora) gioco laboratorio per bambini di 8-11 anni (senza genitori).

L’attività costa 2 euro ed è necessaria la prenotazione al 346-2741197 oppure info@lagiraffagina.it

https://www.facebook.com/events/240145680018542/