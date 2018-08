"Prova di manualità", giocolaboratorio per bambini al negozio "La giraffa Gina"

Pazienza e precisione sono le parole d'ordine per riuscire in questa prova. Il cestino creato con l'intreccio di fogli di giornale sarà il vostro premio. Venerdì 7 settembre alle 10.30 (1ora) gioco laboratorio per bambini di 8-11 anni (senza genitori).

L’attività costa 2 euro ed è necessaria la prenotazione al 346-2741197 oppure info@lagiraffagina.it

