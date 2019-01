Prova gratuita di teatro in lingua inglese all’Englishland School

Per vincere la timidezza e abbattere le barriere della conoscenza e dell'espressività in inglese da gennaio 2019 ad Englishland iniziano i corsi di teatro in lingua inglese rivolti a diverse fasce d'età. Una fantastica opportunità per imparare importanti tecniche teatrali e migliorare le proprie abilità linguistiche attraverso il teatro.

Per provare gratuitamente proponiamo 3 date:

Martedì 29/01 ore 18 Teatro junior 5-9 anni

Mercoledì 30/01 ore 19 Teatro adulti a partire dai 16 anni

Giovedì 31/01 ore 18 Teatro ragazzi 10-16 anni

Presso la nostra sede in Via Ognissanti 89 Padova - Zona Portello - Giornata aperta a tutti per conoscerci e scoprire tutti i dettagli dell'iniziativa

Info web

https://www.englishland.it/eventi/teatro-in-inglese-2019/