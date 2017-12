Pubblicità e comunicazione d’impresa in Veneto, l’ultimo quaderno PHAROS al Bo

Mercoledì 6 dicembre alle ore 9.30 in aula Nievo di palazzo Bo si tiene il convegno dal titolo “Attività e professionalità nel settore della pubblicità e della comunicazione d’impresa in Veneto” per presentare il nuovo quaderno della collana PHAROS prodotto dall’Osservatorio sul Mercato Locale del Lavoro.

L’Università di Padova ha attivato dal 2001 l’Osservatorio sul Mercato Locale del Lavoro, un servizio di ateneo che cura l’acquisizione sistematica e l’analisi di informazioni sulla domanda e sull’offerta di lavoro e segnala, in modo particolare, le esigenze di professionalità di vari comparti produttivi del Veneto.

Nell’incontro al Bo, l'Osservatorio presenterà una nuova ricerca sulle aziende venete che operano nel settore della pubblicità e della comunicazione d’impresa. Le informazioni sono state ottenute intervistando titolari e responsabili HR di aziende venete operanti nel settore. Le interviste mirano a rappresentare il panorama delle professioni del settore e i profili professionali per i quali attualmente queste organizzazioni sentono necessità, nonché le previsioni occupazionali nel breve e medio periodo. L’analisi storica delle attività per il settore, la descrizione delle principali figure professionali e le previsioni di occupazione, sono contenute in un lavoro a stampa che sarà distribuito durante il convegno.

Partecipano all’incontro dopo il saluto del rettore dell’Università di Padova, Rosario Rizzuto, Renato Stella, presidente corso di laurea in Comunicazione, Marilena Parlati, presidente corso di laurea di Lingue letteratura e mediazione culturale, Rosamaria Salvatore, presidente del corso di laurea DAMS e Scienza dello Spettacolo e produzione multimediale, Federico Rossi, vicepresidente Unicom (Unione nazionale imprese di Comunicazione) e co-founder di Sintesi Comunicazione, Franco Scarpa, amministratore delegato Pallino&Co, Massimo Arcolin, direttore generale Icat, Federico Zattarin, amministratore unico O-zone, Diego Illetterati, direttore generale Aquattro, Gilda Rota e Paolo Costa, Servizio Stage e Career service Università di Padova, moderati dalla giornalista Micaela Faggiani.