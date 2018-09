Concerto corale del coro “Pueri Cantores” al Pollini

Giovedì 6 settembre concerto corale del coro “Pueri Cantores” del Veneto (recentemente definito il miglior coro di voci bianche d’Italia) diretto dal M° Roberto Fioretto e del coro “Pequeños Cantores” del Teatro Real di Madrid diretto da Ana González, uno dei cori di voci bianche più rilevanti d’Europa.

In programma musiche di: C. Monteverdi, G. Händel, W.A.Mozart, A. Pärt, P. De Bocanegra, G. Fauré, Z. Kodály, P. Casals, J. Dominguez, E. Esenvalds, E. Ugalde, K. Jenkins, A. Grau, D. Azurza, G. Verdi.

Quest’anno i due cori sono stati coinvolti in un progetto di Erasmusplus denominato Festival de Verano con workshop comuni e concerti corali. Il coro “Pueri Cantores” del Veneto è stato a Madrid dal 27 giugno al 2 agosto 2018 e ha tenuto concerti presso l’auditorium dell’Escorial e presso la chiesa di San Manuel e San Benito di Madrid. Ora il coro “Pequeños Cantores” di Madrid sarà ospite in Veneto e terrà oltre a questo concerto, venerdì 7 settembre a Venezia presso la Basilica dei Frari.

Il coro “Pequeños Cantores” di Madrid sin dall’inizio della sua fondazione, 2009, divenne il coro ufficiale del Teatro Real de Madrid, partecipando a tutte le produzioni operistiche che richiedono un coro di bambini. Nel settembre 2015 sono stati guidati dal Maestro Zubin Mehta nella 3ª Sinfonia di G. Mahler con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e l’Orfeón Donostiarra.

Nel mese di giugno 2015, il coro Pequeños Cantores de Madrid è stato invitato ad esibirsi alla Camera Mahler del teatro di Vienna in un esecuzione di un concerto congiunto al Coro dei Bambini di Stato di Vienna.

Il coro “Pueri Cantores” del Veneto è uno dei pochi cori di voci bianche in Italia composto da tutte le sezioni del coro a voci dispari o meglio le parti di soprano e contralto sostenute da ragazzi e le parti dei tenori e bassi sostenute dai maschi che hanno ultimato la muta della voce. Ha al suo attivo un curriculum prestigioso in oltre 30 anni di attività. E’ stato infatti diretto da bacchette prestigiose come John Eliot Gardiner, Claudio Scimone, Giuliano Carella, Ion Marin, Giuseppe Grazioli, Will Kesling, Michael Conley, in collaborazione con Teatri lirici quali la Fenice di Venezia, L’Arena di Verona, il Teatro Real di Madrid e l’Auditorium di Milano. Inoltre il coro ha tenuto concerti in diverse città europee con prestigiose orchestre quali: la “Croatian Chamber Orchestra”, l’Orchestra sinfonica della “Florida State University”, la “New York Chamber Orchestra”, l’ “Orchestra Verdi di Milano, “I Solisti Veneti”, la “Philarmonia Veneta”, “I Musicali Affetti” e l’ “Orchestra del Teatro Olimpico” di Vicenza.

Info

Posto unico non numerato. intero euro 8; ridotto euro 5 (bambini fino a 12 anni)

Veneto Pueri Cantores

Tel. 0444 976732

Cell. 393 4080033

venetopuericantores@gmail.com

www.venetopuericantores.it