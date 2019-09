“Primi passi - puliamo il Brenta”, giornata ecologica a Fontaniva

Il fiume Brenta protagonista dell’iniziativa ecologica organizzata dal Comune di Fontaniva, una giornata di pulizie organizzata per domenica 29 settembre che si svolgerà in contemporanea con la Marcia dei Bartrandi, evento podistico non agonistico che si snoda in percorsi di diversa lunghezza tra il territorio di Fontaniva e il Parco del Brenta.

I partecipanti alla Marcia, le loro famiglie e chiunque altro voglia unirsi, sono invitati a pulire dai rifiuti abbandonati il Parco del Brenta. Per partecipare all’iniziativa sarà sufficiente essere presenti nell’area attrezzata con parcheggio di Brenta Viva, dalle 8 alle 16. I volontari saranno distribuiti in gruppetti che si divideranno le pulizie delle rive del Brenta fino ai confini del territorio di Fontaniva, lungo argini e sentieri per una distanza che copre alcuni chilometri.

Etra fornirà ai volontari pinze e sacchi per la raccolta dei rifiuti e giubbini catarifrangenti e guanti per operare in sicurezza. Alla fine delle pulizie, Etra si occuperà dello smaltimento dei rifiuti raccolti.

Info web

https://www.facebook.com/comune.fontaniva/