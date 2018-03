"Puliamo Torreglia", pulizia del paese e dei boschi per tutti i cittadini

*** A causa delle previsioni meteo avverse, la manifestazione "Puliamo Torreglia" è rinviata a sabato 17 marzo.

Sabato 17 marzo l'amministrazione comunale in collaborazione con Etra e le associazioni di Torreglia organizza e ripropone la ormai tradizionale giornata di lavoro rivolta a tutti i cittadini per ripulire il paese e i boschi.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare, anche solo per mezza giornata o segnalando aree che necessitano di essere ripulite.

Materiale consigliato: guanti da lavoro, gilet catarifrangente, abbigliamento e calzature comodi.

Programma

ore 9: ritrovo in piazza Mercato, consegna del materiale, suddivisione in gruppi e assegnazione aree da ripulire

dalle 12 alle 13.30: pausa pranzo

ore 13.30: ripresa lavori

ore 17.30: fine lavori

Informazioni

049.9930128 int. 9

urp@comune.torreglia.pd.it