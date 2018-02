“Amiamo il nostro fiume Brenta” a Cadoneghe, pulire i tratti arginali compromessi da degrado

Anche il Comune di Cadoneghe aderisce alla giornata di sensibilizzazione “Amiamo il nostro fiume Brenta” promossa dal comitato intercomunale Brenta Sicuro.

Appuntamento sabato 10 febbraio alle 9.30 in piazza S. Andrea, dove ai partecipanti saranno forniti guanti, sacchi e una pettorina con il logo “Amiamo il nostro fiume Brenta”. Obiettivo della giornata sarà pulire i tratti arginali compromessi da degrado e rifiuti abbandonati.

L’iniziativa nasce in seguito all'importante indagine svolta in primavera sullo stato delle arginature nel basso corso del fiume Brenta, preceduta dalle risultanze dello studio commissionato dalla Regione Veneto nel 2014, che hanno evidenziato numerose situazioni di criticità. L'indagine è stata condivisa da 12 amministrazioni locali, che contano oltre 400mila cittadini. A breve sono previste nuove azioni per sollecitare le necessarie manutenzioni.

“Sosteniamo volentieri questa iniziativa – dice il sindaco Michele Schiavo –, che nasce per tenere alta l'attenzione sul maggior fiume del nostro territorio, per migliorarne l'aspetto oltre che per controllare eventuali nuovi fenomeni franosi”.

Le adesioni devono essere inviate a comunicazione@cadoneghenet.it