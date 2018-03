"Puliamo, e amiamo, il nostro fiume Brenta", partenza da Vigonza

Nuova tappa, sabato 24 marzo del percorso avviamo a febbraio di pulizia, decoro e rispetto delle arginature del fiume Brenta.

Dopo l'iniziativa già svolta a Cadoneghe oltre che Vigonovo, Fossò e Campolongo Maggiore nel veneziano, che ha visto la presenza di sindaci, amministratori e cittadini, per un totale oltre 50 personei, continua l'azione di pulizia del fiume.

Le giornate, proposte dal Comitato Intercomunale Brenta Sicuro a tutte le amministrazioni da Vigodarzere alla foce del fiume,hanno l'intento di creare nuova sensibilità, e rispetto per i corsi d'acqua e, nel contempo, favorirne la fruizione..

I volontari che eseguiranno la pulizia riceveranno guanti, sacchi ed una simpatica pettorina ad alta visibilità "amiamo il nostro territorio" creata per l'evento.

L'appuntamento per la pulizia è fissato per sabato 24 marzo ore 9 in via I° maggio a Busa di Vigonza (parcheggio dietro la Coop).

