Punkreas a Sherwood Festival

Sabato 30 giugno Sherwood Festival i Punkreas con il loro “InEquilibrio Tour”.

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 21

Punkreas

www.facebook.com/ punkreasofficial

www.punkreas.net

Il 23 marzo è uscito “InEquilibrio", il primo di due ep della band di Parabiago per l’etichetta Garrincha Dischi, in collaborazione con Canapa Dischi

“InEquilibrio" è stato registrato e coprodotto da Olly Riva (Shandon) al Rocker Studio di Mario Riso (Rezophonic). Olly è un amico di vecchia data dei Punkreas, ma questa è la prima volta che lavorano insieme e la coesione per la lunga amicizia è tutta nel risultato.

Una storia iniziata nel 1989, quesi trent’anni fa, e che oggi arriva al traguardo dell’undicesimo album.

Biglietti

Ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

