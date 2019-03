“A che punto è il giorno”, presentazione del libro di Saveria Chemotti a palazzo Moroni

Lunedì 25 marzo, alle ore 18, nella sala degli Anziani di Palazzo Moroni (via VIII febbraio n. 6, Padova ) avrà luogo la presentazione del libro “A che punto è il giorno” (Apogeo) di Saveria Chemotti.

Presentano il libro: Daniela Rossi, consulente editoriale, editor e scrittrice e Paolo Coltro, giornalista del Corriere del Veneto, scrittore. Sarà presente l’autrice.

Questa raccolta abbraccia un decennio di scritture brevi, tessere inedite che compongono un mosaico stravagante di giorni diversi, tra ieri e oggi. Sulle pagine, tra le righe, permane il riverbero di occhi che trasudano desideri, sogni, rimorsi, nostalgia, scoppi di risa, moti di pianto, perfino smorfie, ma che, soprattutto, riflettono su un percorso che rievoca variegate situazioni o esperienze nella vita di una donna.

Così, tra dolore e ironia, realtà e immaginazione, Viola, Laura, Miriam, Enrica, Caterina, Daniela, Francesca, Marta, Fausta, Serena, e le altre protagoniste di queste pagine, provano a raccontarsi, scommettendo sulla loro versatile personalità.

Saveria Chemotti è nata in provincia di Trento, ma vive e lavora a Padova, dove insegna Letteratura italiana di genere e delle donne. Dirige le collane di studi Soggetti rivelati. Ritratti, storie, scritture di donne e Graphie per la casa editrice Il Poligrafo e la collana di narrativa Vicoli. per la casa editrice Cleup. Ha pubblicato numerosi saggi sulla narrativa e la poesia del Novecento italiano e dedicato molte ricerche alla storia e alla scrittura delle donne. Ha pubblicato tre romanzi, La passione di una figlia ingrata, 2014 (finalista alla XXXIV edizione del Premio Comisso); Ti ho cercata in ogni stanza, 2016; Siamo tutte ragazze madri, 2018, con l’editrice L’Iguana di Verona. Questa è la sua prima raccolta di racconti.

Informazioni

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

donolatol@comune.padova.it - tel. 049 8204529