Puzzle marketing tour, Marco Belzani al Four Points by Sheraton

Puzzle marketing tour è realizzato da Marco Belzani, imprenditore e consulente marketing strategico, autore di “Puzzle Marketing” e fondatore di quattro società a 36 anni, e dal suo team. L'hotel Four Point by Sheraton Padova, nella serata di lunedì 18 marzo 2019 a partire dalle 18:00, ospiterà l'ultima tappa in Veneto del “Puzzle marketing tour” (https://www.puzzlemarketing.it/padova-2019), il primo tour italiano organizzato da Marco Belzani, dedicato ad imprenditori e professionisti che non sanno come approcciarsi al mondo del marketing.

Il tema della serata è molto controverso infatti parte da una citazione dello stesso Belzani “La formazione è un lusso che l’imprenditore non può permettersi” mettendosi quindi in contrapposizione all’attuale trend che vorrebbe vedere gli imprenditori come studiosi del marketing e che ha visto nascere una gran quantità di corsi sull’argomento negli ultimi anni.

L’idea di base è quella che l’imprenditore non ha tempo e risorse da dedicare allo studio del marketing per diventarne un esperto e che dovrebbe affidarsi a consulenti affermati con risultati comprovati, coadiuvando il loro lavoro con la conoscenza del proprio settore.

Il “Marketing 1.0” è la filosofia che è scaturita da questa riflessione di Marco Belzani sul quale ruota attorno l’intero tour: il marketing q.b. come nelle ricette, la quantità minima necessaria per permettere all’imprenditore italiano di mettere in pratica le strategie fornite da consulenti capaci e preparati, senza avventurarsi in studi e ricerche lunghi anni in una materia molto complessa. In questa maniera si rimette in luce il ruolo dell’imprenditore come vero esperto del settore che deve lavorare in sintonia con un consulente esperto di marketing, producendo assieme un risultato nel minor tempo possibile, e non relegandolo al ruolo dello studente ripetente a lezione dal guru di turno.

La serata quindi si prefigge l’obiettivo di fornire agli imprenditore gli strumenti per valutare i consulenti in maniera professionale e di far risparmiare molti soldi e tempo mostrando un’alternativa alla formazione pubblicizzata ormai come inevitabile.

Le opinioni su Marco Belzani più diffuse tra i partecipanti fin’ora sono state: pratico, dritto al punto, concreto. Puzzle Marketing Tour è dedicato all'imprenditore che non sa da dove iniziare, non ha tempo di studiare e vuole istruzioni attuabili da subito. Stefania Doimo Zilio.

