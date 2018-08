"Qipao - l’abito femminile cinese": mostra allo spazio Biosfera di Padova

Dal 6 al 13 settembre allo spazio Biosfera di Padova la mostra sul Qipao, l’abito cinese per eccellenza, più conosciuto in occidente come Cheongsam (lunga camicia in cantonese).

Nato durante la dinastia Qing come, appunto, camicione atto a nascondere le for­me femminili, diventa popolare negli anni ’30 e ’40 facendosi più aderente e acquisendo le particolarità del moderno abito: il colletto alto, gli alamari, l’allac­ciatura laterale, gli spacchi ai fianchi e i colori sgar­gianti che comprovano l’eccellenza dell’industria della seta.

Già declassato a uniforme del personale fem­minile di night club e ristoranti, ha ritrovato negli ulti­mi anni l’attenzione che si merita con sempre più si­gnore cinesi che lo scelgono come strumento per­fetto per esibire la bellezza sinuosa, il temperamen­to, l’eleganza, e la dolcezza.

Info

http://chanyi.altervista.org/