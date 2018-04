Presentazione del corso di qualificazione per tutor compiti e dell'apprendimento

Associazione Genitorialità organizza un corso di qualificazione professionale dedicato a chi aiuta bambini e ragazzi nei compiti e nel recupero delle insufficienze scolastiche.

Al termine del percorso i partecipanti entreranno a far parte dell’albo “Tutor dei compiti” di Associazione Genitorialità.

La seconda edizione prende il via il 12 aprile e il corso veàà presentato venerdì 6 aprile alle 10.

Contenuti

Il corso permetterà di acquisire:

metodi educativi per organizzare il momento dei compiti

competenze relazionali e comunicative

strategie didattiche per la motivazione allo studio

esperienza nel ruolo del corpo e del movimento nell’apprendimento

capacità di progettare piani di intervento con la famiglia

strumenti utili in caso di certificazione Dsa e Bes.

Formula

Il corso prevede 8 lezioni, 40 ore di tirocinio e servizio di supervisione.

Informazioni

Elisa Benzi 340.3000768