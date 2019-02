“Qualità e innovazione per il made in Italy”, tavola rotonda al Talent Garden Padova

Con la collaborazione di OmnitechIT Group e IBM il prossimo 13 febbraio presso Talent Garden Padova viene promosso un evento su Innovazione e Qualita' insieme ad Assindustria Veneto Centro.

Scarica il programma dell'incontro

Dettagli

La Regione Veneto e il nord est italiano sono da sempre culla di imprenditorialità e di casi di successo aziendali, riconosciuti nel mondo e basati su fattori come qualità, originalità e design innovativo dei prodotti che si realizzano.

Qualità e innovazione di processi e di prodotti saranno il piatto forte della Tavola Rotonda a cui parteciperanno player tecnologici (IBM, OmnitechIT), rappresentanti delle Piccole e Medie Imprese, Startup e associazioni del territorio.

Durante l’evento verranno presentate storie di aziende che, grazie la Digital Transformation e l’utilizzo di nuove tecnologie come Blockchain e I.o.T. (Internet of Things), sono diventate leader di mercato e un punto di riferimenti del settore.

Quando e dove

13 febbraio

Qualità e innovazione per il made in Italy

Talent Garden Padova,

Via della Croce Rossa, 36

Programma

Modera: Giulia Amico di Meane – Direttore Talent Garden Innovation School Italia



09 – 09.30 Welcome Coffee

09.30 – 09.50 Introduzione e Saluto di Benvenuto

Anna Viel – Presidente Gruppo Giovani Imprenditori di Assindustria Venetocentro

Maurizio Milazzo – Partner Industrial Digital Innovation & OT Security

09.50 – 10.20 Use Case OmnitechIT

10.20 – 10.50 Use Case IBM

10.50 – 11.20 Use Case Cisco

11.20 – 11.40 Use Case Pikkart



11.40 Tavola rotonda

Modera: Giulia Amico di Meane – Direttore Talent Garden Innovation School Italia

Chairman Stefano Gallucci – Ceo Centervue

Giovanni Todaro – Chief Digital Officer di IBM

Maurizio Milazzo – Partner Industrial Digital Innovation & OT Security

Silvia Celani – Innovation Manager di OmnitechIT

Michele Dalmazzoni – Responsabile Impresa 4.0 di Cisco

Emiliano Brogi – Key Account Manager di Pikkart

12.30 Sessione Q&A

13 Business Lunch

Info web

http://omnitechit.eu/qualita-e-innovazione-13-febbraio/