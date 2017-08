“Quarantennale d'Arte 1977-2017 - Galleria Città di Padova” alla Galleria Cavour

Inaugurazione: 7 settembre, ore 18.

SCARICA IL DEPLIANT DELLA MOSTRA

L'Associazione Città di Padova ha aperto il 28 gennaio le manifestazioni per la ricorrenza del Quarantennale della fondazione dell'Associazione. Il programma degli eventi è entrato nel vivo nella primavera-estate 2017, con la mostra dedicata a questo importante compleanno dell'Associazione.

Quarant’anni di presenza nel campo dell’arte e della cultura dell’Associazione Città di Padova sono una grande soddisfazione per tutti gli artisti che vi fanno parte, mettendo impegno e passione nell’attività che svolgono.

Un traguardo ambizioso che rappresenta anche un momento di riflessione per guardare al futuro, per un rinnovamento non solo generazionale, prestando una maggiore attenzione alle diverse forme d’arte che si sono differenziate ed arricchite con nuovi contenuti e linguaggi.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 10-13 / 15-19, lunedì chiuso

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche - Servizio Mostre

tel 049 8204526

paganinl@comune.padova.it