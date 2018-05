"Quartetto sperimentale", concerto poliedrico all'auditorium Ramin di Cadoneghe

All'auditorium Ramin di Cadoneghe è in programma una serata all'insegna del ritmo, con il maestro Francesco Paolo Borgia che insieme ai maestri Molina, Trincanato e Rizzi vi coinvolgerà in un'esperimento musicale che include diversi generi e diversi strumenti musicali, come il pianoforte e le percussioni etniche.

Un percorso che va dalla classica al caraibico per passare dal jazz al blues e persino al pop.