"Quattro Note d’ Autunno" all'Hotel Four Point by Sheraton di Padova

Torna nei giorni 1, 2 e 3 novembre 2019 presso l’Hotel Four Point by Sheraton di Padova Est (contiguo all’omonimo Casello autostradale della A4) l’annuale ed atteso appuntamento con "Quattro Note d’ Autunno". Un evento che, motivato dalla passione e dall’amore per la musica in ogni sua forma ed espressione da parte di un ristretto e competente gruppo di amici, continua grazie a questa singolare manifestazione con il preciso obiettivo di instillare tale passione a chi ne ignora addirittura l’esistenza.

La kermesse giunta ora alla sua sesta edizione è organizzata da P.G. Levorato, responsabile di Peter & Son Audio Laboratory (lo storico specialista del settore ed unico in Padova ad offrire servizi tecnici a 360°), coadiuvato nell’impresa da preziosi collaboratori quali Fabrizio Baretta di Faber’s Cable & Faber’s Power e da Marco Lincetto di Velut Luna.

Anziché due di giornate, la manifestazione ne coprirà tre, offrendo quotidianamente nel tardo pomeriggio un esclusivo e differente concerto con la partecipazione di alcuni artisti del etichetta discografica Velut Luna. Quindi uno show nello show che contribuirà ad unire tra loro il mondo della musica dal vivo con quello della riproduzione sonora di altissima qualità. Un incontro facilitato oltremodo nell’orario, esteso dalle ore 10 alle 19 di ogni giornata, per l’ingresso libero e gratuito e per le agevolazioni nel parcheggio grazie ad una speciale tariffa bloccata a 2 euro per l’intera giornata.

Informazioni e contatti

Web: http://www.peter-son.it

Evento Facebook