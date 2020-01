“Quattro passi drio el Tergola”: marcia ludico motoria dal castello dei “Da Peraga”

35esima edizione di "Quattro passi drio el Tergola: marcia ludico motoria di km 6-12-20" lunedì 6 gennaio 2020 ritrovo al Castello dei da Peraga: partenza di gruppo ore 8 e libera fino alle ore 9!

Dettagli

Siamo giunti al 35esima appuntamento con la marcia podistica a Vigonza! Partecipiamo tutti con entusiasmo alla scoperta del nostro bel territorio attraverso i suoi percorsi più nascosti e godiamoci una significativa occasione per stare insieme.

Simone Bison, Assessore allo Sport del Comune di Vigonza

Per info e per partecipare vedi il Regolamento della marcia

Le premiazioni inizieranno alle ore 10.30 circa. Eventuali premi a gruppi minori di 15 a discrezione dell’organizzazione.

La marcia è assicurata e si svolgerà con qualsiasi tempo atmosferico. In caso di maltempo il percorso potrebbe essere modificato.

Le iscrizioni alla marcia possono essere consegnate anche al Gruppo Alba in sede di partecipazione alle marce non competitive.

Quando

6 gennaio 2020 - partenza di gruppo ore 8 e libera fino alle ore 9!

Dove

Via Arrigoni, 1 - Castello dei da Peraga

35010 Vigonza PD

Quota di partecipazione

tesserati singoli e gruppi euro 2;

non tesserati euro 2,50 (di cui 0,50 per quota assicurativa FIASP)

Valida per i concorsi: nazionale Piede Alato, “Sportinsieme” Internazionale “Fiasp IVV”.

Contatti

Gruppo Alba 320 3742317 o e-mail gruppoalbavigonza@gmail.com

Info web

http://www.comune.vigonza.pd.it/35esima-edizione-di-quattro-passi-drio-el-tergola-marcia-ludico-motoria-di-km-6-12-20

Gallery