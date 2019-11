QuattroZampeinFiera in campo contro l’abbandono di Husky

A Padova arriva Game of Rescued, il progetto fotografico in collaborazione con Cuore Husky Rescue volto a sensibilizzare il pubblico su abbandoni e adozioni di cani nordici e lupoidi. Sarà come sempre Quattrozampienfiera, la “due giorni pet friendly” più famosa d’Italia, da sempre in prima linea contro l’abbandono, ad ospitare l’evento domenica 10 novembre - Padova Fiere.

Per l’occasione sarà allestito il set de “Il Trono di Spade”, la serie americana di successo che ha incrementato le vendite e le adozioni di cani di razza Siberian husky e Alaskan malamute. Attraverso essa molti hanno conosciuto i “lupi”, hanno scoperto l’esistenza dei cani nordici e desiderato di possederne per sentirsi “cool” al loro fianco, come i protagonisti di questo amato tv show.

Il risultato è stato tragico: gli abbandoni dei cani di razza somigliante ai metalupi sono aumentati ovunque nel mondo. Questi cani hanno bisogno di molta attenzione, grandi spazi, esercizi e molta cura del pelo, ed è per questo che probabilmente vengono abbandonati in numeri così impressionanti.

Proprio per contrastare questo fenomeno con Cuore Husky Rescue sarà possibile conoscere da vicino queste razze, capire i loro bisogni e adottarli con consapevolezza. Inoltre, chi viene in fiera con il proprio husky potrà trasformarsi con tanto di abiti e scenografia nei protagonisti della saga americana per essere fotografati. Tutto ciò per dare un segnale forte, usando le stesse armi della serie per ottenere l'effetto contrario di ciò che ne è conseguito, per sensibilizzare il pubblico nei confronti di questi “lupi” speciali.

Per la tappa di Padova, Quattrozampeinfiera ha anche pensato di ricreare un mood natalizio che accompagnerà i visitatori nei 2 giorni di evento. Un villaggio di natale by The Puppyes House accoglierà le migliaia di astanti che tra stand e prodotti a tema, potranno trovare il regalo perfetto da mettere sotto l’albero per i propri amati figli pelosi.

L’ingresso alla fiera è a pagamento :

Prevendita on line: € 8,50.

Prezzo con Buono Sconto scaricato dal sito www.quattrozampeinfiera.it : € 8.

: € 8. Prezzo intero: € 11.

Ingresso GRATUITO per bambini (0-10 anni), cani e gatti.

Si ricorda che è richiesto il tesserino sanitario per gli animali-visitatori.

ORARI: SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 19.00.

info@quattrozampeinfiera.it – Tel. 0362 – 1632092 - www.quattrozampeinfiera.it