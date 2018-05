"Queerabilia": la storia LGBT attraverso i classici pop-rock all'Amsterdam Café

"Queerabilia": un percorso fatto di video ed esibizioni live d'epoca, fotografie, contaminazioni tra la musica e il cinema e la letteratura, aneddoti biografici ma soprattutto grandi canzoni. Questo è Queerabilia: da Stonewall ai giorni nostri, dall'amore che non osa dire il proprio nome fino a quello limpido e consapevole del presente, oltre cinquant'anni di storia LGBT raccontati attraverso i classici del pop-rock internazionale, con qualche piccola sorpresa.

Un caleidoscopio di autori, volti e voci che hanno sfidato le convenzioni e lasciato il segno nel panorama musicale, partendo dal glam rock di David Bowie e dalla stella della disco music Sylvester e arrivando agli Years & Years e a Calum Scott, passando per la classe sopraffina di Dusty Springfield, per il carisma unico di Freddie Mercury, per il cantautorato audace e intimista di k.d. lang, per il synth-pop elegante e coraggioso dei Bronski Beat, per la singolare poetica di Morrissey e per le interpretazioni da brividi di Anhoni.

L'evento è presentato dal critico musicale Alessandro Liccardo, già firma di OndaRock, Rockol e Sentireascoltare e organizzatore di audioforum dedicati al rock alternativo e indipendente con la webzine Gold Soundz.

